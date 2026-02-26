ПСБ через суд требует с «недобросовестного» «Воронежевростроя» 29 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступило исковое заявление ПАО «Банк ПСБ» к местному ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко. Сумма требований составляет 29,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление принято к производству, но суть требований не раскрывается. Судебное заседание состоится 13 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежеврострой» зарегистрировано в феврале 2013 года и работает в сфере специализированных строительных работ. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Гендиректором с февраля 2026 года является Григорий Орлов. Единственный учредитель — Лариса Пшенко. Ей также принадлежит воронежское ООО СЗ «Кристаллстрой». В 2024 году выручка «Воронежевростроя» достигла 262 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс.

В ноябре 2025 года «Воронежеврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по двум контрактам. Планируемая дата исключения — 1 ноября 2027 года.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Воронежеврострой» получил банкротный иск. Он пока оставлен без движения. Инициатором разбирательства выступил воронежский производитель металлоконструкций ООО «Доннеруд».

Кабира Гасанова