Недобросовестный подрядчик «Воронежеврострой» получил банкротный иск

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление о признании банкротом воронежского ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко. Инициатором разбирательства выступило воронежское производство металлоконструкций ООО «Доннеруд», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Подробности требований заявителя пока не раскрываются. Ранее стороны уже встречались в суде. В 2025 году «Доннеруд» обращался в арбитраж с иском о взыскании задолженности по договорам поставки. Сумма требований тогда составила около 9 млн руб., включая неустойку за период с сентября 2022 года по июнь 2024 года. В сентябре прошлого года суд удовлетворил иск, апелляционная жалоба пока не подана.

Накануне «Воронежеврострой» столкнулся с претензиями со стороны региональных властей. Министерство строительства Воронежской области подало иск о взыскании задолженности и неустойки по госконтракту на строительство поликлиники в облцентре. Компания выполняла работы по возведению соцобъекта на улице 20-летия Октября, 82. Сумма заявленных требований — 41,9 млн руб. Заседание по делу назначено на 4 февраля.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежеврострой» зарегистрировано в феврале 2013 года и работает в сфере специализированных строительных работ. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Лариса Пшенко. Ей также принадлежит воронежское ООО СЗ «Кристаллстрой». В 2024 году выручка «Воронежеврострой» достигла 262 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб. В настоящее время компания выступает ответчиком в 14 арбитражных делах на общую сумму 83 млн руб. В отношении организации возбуждено 81 исполнительное производство на 16 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», «Воронежеврострой» включен в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по двум государственным контрактам. Планируемая дата исключения компании из реестра — 1 ноября 2027 года.

Анна Швечикова