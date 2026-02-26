Февраль обновил рекорд по высоте сугробов в Москве

Метеообсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова сегодня зафиксировала рекорд высоты сугробов в Москве — 86 см. Об этом сообщил ТАСС заведующий метеообсерваторий Михаил Локощенко. Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля, когда сугробы достигали 80 см.

Ученый назвал нынешний февраль «аномально снежным по количеству осадков и рекордно снежным по мощности снежного покрова». За 25 дней месяца выпало 74 мм осадков при климатической норме для февраля в 46 мм. «Количество осадков уже на 60% превысило норму... Снежный покров в столице достиг небывалой мощности»,— отметил господин Локощенко.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице будет –1°С...–3°С, по области температура может упасть до –6°С. Завтра в городе потеплеет до 0°С, по области — до –4°С.

На прошлой неделе в Москве был побит 60-летний рекорд по высоте сугробов, которые достигали 70 см. Из-за очередного сильного снегопада по всей России увеличился спрос на такси: цены на поездки в Москве поднялись на 11%, до 928 руб., подсчитали в «Чек индексе».

Подробности — в материале «Ъ» «"Тариф "Погодный"».