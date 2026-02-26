На турнире WTA в Остине появилась «комната ярости» для теннисисток

Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 в американском Остине открыли специальную «комнату ярости» для игроков. Об этом сообщает пресс-служба состязания.

«Представляем первую в своем роде ''комнату ярости'', где теннисистки в приватной обстановке и без камер смогут выразить свое разочарование или эмоции»,— сказано в заявлении. В помещении висит табличка с надписями «У тебя все получится!», «Сосчитай до трех», «Я в тебя верю».

В январе американка Коко Гауфф сломала ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале Australian Open от украинки Элины Свитолиной. Этот момент попал на камеры. По признанию теннисистки, она не знала, что ее снимают. Полька Ига Швентек на пресс-конференции отреагировала на этот инцидент и потребовала большей приватности для игроков: «Мы теннисистки или животные в зоопарке, за которыми следят, даже когда они справляют нужду?»

Общий призовой фонд турнира в Остине составляет $283,3 тыс. Состязание завершится 2 марта. Из российских теннисисток в нем участвуют Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова.

Таисия Орлова