Замминистра транспорта Кубани Александр Дашук освобожден из-под стражи

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с ходом расследования. По их данным, чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и дал показания на других фигурантов уголовного дела о коррупции в дорожно-строительной сфере региона.

Господин Дашук проходил соответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, депутата заксобрания Кубани Александра Карпенко и еще 27 лиц. Иск был принят к производству 20 января, а 4 февраля суд избрал Александру Дашуку и еще троим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 февраля суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В ходе процесса бывший министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, его заместители Александр Дашук и Сергей Смаглюк признали иск в полном объеме.

Как установила прокуратура, с 2016 года ответчики получили незаконное обогащение не менее чем на 2,8 млрд руб., направляя средства на капитализацию подконтрольных дорожных компаний, приобретение активов, недвижимости и иного имущества, оформленного на аффилированных лиц и родственников. В доход государства обращены 19 предприятий с совокупной стоимостью активов свыше 21 млрд руб., более 200 объектов недвижимости, доли в компаниях, ценные бумаги и денежные средства на счетах. Кроме того, с ответчиков взыскан эквивалент реализованного имущества на сумму более 95 млн руб.

Вячеслав Рыжков