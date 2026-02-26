Верховный суд отказал в пересмотре пожизненного приговора основателю ОПС Гагиеву

Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор лидеру одной из самых жестоких преступных группировок Аслану (Джако) Гагиеву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Аслан (Джако) Гагиев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аслан (Джако) Гагиев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Коллегия по делам военнослужащих сочла наказание в виде пожизненного лишения свободы соразмерным совершенным преступлениям»,— уточнили в Верховном суде. Ранее адвокат Гагиева направил кассационную жалобу для пересмотра вступившего в силу приговора.

Следствие установило, что в 2004 году Гагиев создал три вооруженные группы в Северной Осетии, Москве и Подмосковье. Участники организаций совершили многочисленные убийства. В числе жертв — заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа. Джако находился в международном розыске с 2014 года. Его задержали в Австрии в 2015-м и экстрадировали в Россию через три года. В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Гагиев признан виновным в руководстве преступной организацией, создании устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан, а также в убийстве двух и более лиц. Ему также вменяют незаконное хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

