В Нижегородской области арестовали представителей подрядчика концессионных школ

Руководство подрядчика, который строил школы на улице Космической в Нижнем Новгороде и улице Клюквина в Дзержинске, обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двоих фигурантов отправили в СИЗО, третьему избран запрет определенных действий, сообщили в региональном ГУ МВД 26 февраля. По информации «Ъ-Приволжье», на свободе остался руководитель и учредитель новосибирского подрядчика ООО «АМТ-Групп» Александр Аверкин, под арест отправлены его заместитель и советник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Договоры на строительство школ в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области заключила в 2022 году. Общая стоимость строительства двух зданий на 1,1 тыс. мест каждое составила почти 4 млрд руб., ввести объекты требовалось в 2024 году, но в сроки не уложились.

Уголовное дело возбудили в январе 2026 года, его расследуют сотрудники УМВД по Дзержинску. Как полагает следствие, подрядчик похитил не менее 60 млн. руб., полученных в качестве аванса. Обвиняемых 1977, 1967 и 1971 годов рождения оперативники задержали в Москве, в столице и Новосибирске провели 10 обысков в офисах генподрядчика и жилье обвиняемых.

Как писал «Ъ-Приволжье», областная Корпорация развития расторгла контракты с «АМТ-Групп» в 2025 году и теперь сама выступает генподрядчиком. Всего по концессионным соглашениям с областным правительством Корпорация строила 13 школ, 11 из них уже построили.

Галина Шамберина