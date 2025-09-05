Суд отменил запреты на вскрытие банковских гарантий по двум недостроенным школам

Нижегородский арбитражный суд 4 сентября отменил ранее принятые обеспечительные меры в виде запрета «Металлинвестбанку» выплачивать средства по банковским гарантиям, выданным ООО «АМТ-Групп». Эта компания была генподрядчиком по строительству двух концессионных школ в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Однако из-за задержки с вводом объектов Корпорация развития Нижегородской области, как концессионер и заказчик, в одностороннем порядке расторгла договоры с генподрядчиком. «АМТ-Групп» пытается оспорить законность решений заказчика, подав иски к концессионеру.

Отменяя запреты на вскрытие банковских гарантий, судьи указали, что обеспечение мешало концессионеру завершать строительство обеих школ. «Поставлены под угрозу хозяйственные интересы не только истца, но и интересы жителей города, так как цели проекта не могут быть полноценно реализованы в кратчайшие сроки, а также наносится ущерб бюджету Нижегородской области», — мотивировал суд в споре вокруг школы на улице Клюквина в Дзержинске.

Мэр Дзержинска Михаил Клинков сообщил, что недавно был на этом объекте вместе с представителями родительского комитета, а областной концессионер обещает достроить школу к концу 2025 года. «Сейчас Корпорация развития заключает договоры, строительная готовность, как нам объяснили, составляет 85%. Родители три года ждут эту школу, мы все надеемся, что в этом году ее достроят вместе с бассейном, где и возникли основные сложности у предыдущего подрядчика», — отметил глава города.

