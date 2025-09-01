В Нижнем Новгороде открыли два школьных корпуса, построенных по концессии

Здания двух школ в Нижнем Новгороде, построенные по концессии, открыли 1 сентября 2025 года. Это дополнительные корпуса школ №96 на улице Украинской (на 825 мест) и №188 на проспекте Героев Донбасса (на 800 мест), сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Стоимость двух объектов превысила 3,3 млрд руб.: около 1,6 млрд руб. — на корпус школы №188 и почти 1,7 млрд руб. — на корпус школы №96. В обеих школах предусмотрено по два спортзала, актовые залы, кабинеты по домоводству, учебные мастерские по обработке тканей, дерева и металла

Как писал «Ъ-Приволжье», всего Корпорация развития должна построить по концессии 13 школ. Их постепенно начали сдавать с конца 2023 года. Оставшиеся объекты — на улице Космической в Нижнем Новгороде и на улице Клюквина в Дзержинске — теперь рассчитывают ввести в конце 2025 года. Оба здания строил новосибирский генподрядчик «АМТ-Групп», неоднократно срывавший сроки строительства. Сейчас функции генподрядчика Корпорация развития взяла на себя.

Галина Шамберина