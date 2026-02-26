Песков назвал саботажем решения Украины по нефтепроводу «Дружба»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба». По его словам, в Кремле отмечают последовательную работу Венгрии и Словакии по отстаиванию своих экономических интересов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«И видим саботаж со стороны киевского режима», — отметил господин Песков.
Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию прекратился 27 января. Власти Украины назвали причиной удар российского беспилотника. Будапешт и Братислава возлагают ответственность за прекращение поставок на Киев. 23 февраля словацкий премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Он считает, что транзит могут возобновить не ранее 3 марта.