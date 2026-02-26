Начальника краснодарской ИФНС подозревают в махинации с землей в Крымске

Руководителя краснодарской инспекции №3 ФНС проверяют на причастность к коррупционной схеме по отчуждению участка стоимостью 120 млн руб. в городе Крымске, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, сотрудник налоговой службы выступал посредником между ООО «Специализированный застройщик "ССК Крымск"» и чиновниками — главой Крымского района Сергеем Лесем и мэром Крымска Янисом Будаговым.

По данным информационных систем, начальник инспекции №3 ФНС по Краснодару — Арсен Саркисян.

Сергей Лесь и Янис Будагов находятся под стражей по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии правоохранительных органов, оба чиновника незаконно согласовали продажу участка сельскохозяйственного назначения площадью 31 га. Цена выкупа земли у муниципалитета составила всего 5,2 млн руб., хотя рыночная стоимость участка достигает 120 млн руб. После серии сделок участок перешел специализированному застройщику «ССК Крымск», который намеревался построить там коттеджный поселок. В январе текущего года Арбитражный суд Краснодарского края по иску прокуратуры вернул участок муниципалитету.

Анна Перова, Краснодар