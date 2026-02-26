Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Начальника краснодарской ИФНС подозревают в махинации с землей в Крымске

Руководителя краснодарской инспекции №3 ФНС проверяют на причастность к коррупционной схеме по отчуждению участка стоимостью 120 млн руб. в городе Крымске, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, сотрудник налоговой службы выступал посредником между ООО «Специализированный застройщик "ССК Крымск"» и чиновниками — главой Крымского района Сергеем Лесем и мэром Крымска Янисом Будаговым.

По данным информационных систем, начальник инспекции №3 ФНС по Краснодару — Арсен Саркисян.

Сергей Лесь и Янис Будагов находятся под стражей по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии правоохранительных органов, оба чиновника незаконно согласовали продажу участка сельскохозяйственного назначения площадью 31 га. Цена выкупа земли у муниципалитета составила всего 5,2 млн руб., хотя рыночная стоимость участка достигает 120 млн руб. После серии сделок участок перешел специализированному застройщику «ССК Крымск», который намеревался построить там коттеджный поселок. В январе текущего года Арбитражный суд Краснодарского края по иску прокуратуры вернул участок муниципалитету.

Анна Перова, Краснодар

Чиновники и депутаты Кубани, оказавшиеся в центре коррупционных скандалов

23 января Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда Краснодара, который заключил под стражу до 18 февраля главу Крымска Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, глава Крымска причастен к махинациям с участком площадью 31 га в городской черте

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

5 февраля Центральный районный суд Сочи начал рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского, который, по версии надзорного органа, организовал отлаженную коррупционную систему в сфере дорожного строительства. Общий объем незаконного дохода, по данным правоохранительных и надзорных органов, превысил 2,8 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В рамках этого же иска Генпрокуратура требует изъять имущество депутата Госдумы, экс-депутата ЗСК Андрея Дорошенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще один ответчик по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ к Анатолию Вороновскому — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко. 9 февраля в суде он признал обоснованность требований надзорного органа

Фото: пресс-служба «Союз дорожников Кубани»

Параллельно с гражданским процессом идет расследование уголовного дела о коррупции в дорожной отрасли Краснодарского края. 4 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал четверых фигурантов. В том числе, под стражу отправлен заместитель министра транспорта региона Александр Дашук

Фото: скриншот из эфира «Кубань-24»

В особо крупном мошенничестве обвиняется и министр транспорта Кубани Алексей Переверзев. По данным следствия, на Кубани в сфере дорожного строительства более 10 лет действовали криминальные схемы, за это время из бюджета были похищены несколько миллиардов рублей. 28 января Алексей Переверзев заключил досудебное соглашение, мера пресечения ему изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

10 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что депутата ЗСК Антона Аверьянова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первомайский районный суд Краснодара оставил его под стражей до 8 апреля. Парламентария и его помощника обвиняют в том, что они получили 6,75 млн руб. за обещание помочь знакомому стать депутатом Гордумы Краснодара

Фото: kubzsk.ru

3 февраля Краснодарский краевой суд направил на новое рассмотрение дело бывшего заместителя главы регионального департамента строительства Кирилла Мавриди, признанного виновным в превышении должностных полномочий. Первомайский районный суд Краснодара приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Но экс-чиновника освободили от наказания, поскольку он уже отбыл полтора года в СИЗО и почти столько же находился под домашним арестом. С приговором не согласилась прокуратура, усомнившись в правильности квалификации судом действий Кирилла Мавриди

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В конце января сообщалось о задержании экс-вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. Известно, что госпожа Минькова была задержана в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело заведено на основании материалов управления регионального УФСБ. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

20 января ТАСС сообщило об обысках у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. По данным агентства, обыск был связан с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта стоимостью около 2 млрд руб. На следующий день краевая прокуратура сообщила об отставке господина Бондаренко. В сообщении говорилось, что глава был снят с должности по инициативе надзорного ведомства в связи с утратой доверия по итогам проверки соблюдения им антикоррупционного законодательства

Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко

В конце декабря 2025 года бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова признали виновным в получении взятки от застройщика в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн руб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела преемника Сергея Власова на посту замглавы Кубани по строительству — Александра Нестеренко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при приеме работ по ремонту школы в Геническе Херсонской области

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Александру Власову, бывшему заместителю главы региона, экс-атаману Кубанского казачьего войска, инкриминируют мошенничество и злоупотребление полномочиями при распоряжении гуманитарной помощью, предназначенной бойцам в зоне СВО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продолжается расследование уголовного дела бывшего главы Крымского района Сергея Леся, обвиняемому по ч. 3 ст. 33 (организация преступления) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, Сергей Лесь допускал серьезные нарушения при распоряжении муниципальной собственностью. Он был арестован 11 октября 2025 года. В декабре Геленджикский горсуд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к Сергею Лесю, обратив в доход РФ имущество, принадлежащее ему и еще 11 его родственникам (99 объектов недвижимости,13 транспортных средств и 87 млн руб.)

Фото: Соцсети Сергея Леся

В ноябре Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Им инкриминируют получение взяток, растрату и легализацию криминальных средств. В каком суде будет рассматриваться дело, определит Верховный суд РФ. В январе Хостинский райсуд Сочи удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы бывшего мэра города-курорта на сумму 1,67 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

