Суд вернул Крымску незаконно выведенный из муниципальной собственности участок

Арбитражный суд Краснодарского края изъял у застройщика в Крымске участок, который, по версии следствия, был незаконно выведен из муниципальной собственности решением мэра Яниса Будагова. Чиновник был помещен под стражу 24 декабря 2025 года по обвинению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Возвращение участка в муниципальную собственность инициировала прокуратура Краснодарского края. Надзору стало известно о том, что ООО «Специализированный застройщик "ССК Крымск"» приобрело у гражданина территорию под застройку коттеджами за 150 млн руб., при этом изначальная цена выкупа земли у муниципалитета составила всего 5,2 млн руб. Первым покупателем участка был индивидуальный предприниматель Александр Лукьянов, который в 2023 году оформил льготную сделку с муниципалитетом как арендатор земель сельхозназначения. На самом деле участок имел другой разрешенный вид использования — под ИЖС, поэтому покупатель не мог претендовать на льготы.

По факту сделки в марте 2025 года полиция возбудила дело о мошенничестве, Александр Лукьянов был арестован и в настоящее время находится под стражей. После этого обвинения были предъявлены мэру Крымска Янику Будагову, который, по мнению правоохранительных органов, не имел права подписывать договор с покупателем. По данным «Ъ», тот же эпизод фигурирует в деле экс-главы Крымского района Сергея Леся, который был арестован в октябре 2025 года при попытке скрыться от правоохранительных органов и увезти около 100 млн руб. и около 10 кг золота. В декабре прошлого года суд изъял в пользу РФ имущество господина Леся и его родственников в связи с нарушением антикоррупционных норм.

Анна Перова, Краснодар