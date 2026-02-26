Дело о сокрытии 72 млн при банкротстве воронежского ООО «Мастер» дошло до суда

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве и сокрытии свыше 72 млн руб. (ч. 1.1 ст. 195 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшей руководительницы местного ООО «Мастер». Уголовное дело направили в Поворинский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным Rusprofile.ru, обвиняемой может быть Елена Семенова — она руководила компанией с сентября 2024 года по апрель 2025-го.

По версии следствия, в июле 2021 года ООО «Мастер» перестало исполнять обязательства перед кредиторами и уплачивать налоги. В итоге Арбитражный суд Воронежской области возбудил дело о банкротстве. К августу 2024-го просроченная задолженность компании перед физическими и юридическими лицами превысила 393 млн руб., а долги по налогам и страховым взносам достигли 56 млн руб.

Стремясь избежать взыскания недоимки, экс-глава организации договорилась с директорами двух других фирм о переводе средств через счета контрагентов. Таким образом со счетов компании было выведено более 72 млн руб., что причинило крупный ущерб кредиторам и межрайонной инспекции ФНС №3 по Воронежской области.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от апреля 2025 года ООО «Мастер» признано банкротом. В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Иск к «Мастеру» подавало московское ООО «Аудитлэнд-оценка и сертификация».

Согласно порталу Rusprofile.ru, ООО «Мастер» зарегистрировано в мае 1999 года в Поворинском районе Воронежской области для производства растительных и животных масел и жиров. Уставный капитал — 184,5 млн руб. Организация находится в процессе банкротства, конкурсным управляющим является Валерий Борисов. 99% долей компании владеет Мурат Баталов, 1% — московское ООО «Адваг управление активами» (также принадлежит господину Баталову). В 2024 году «Мастер» выручил 186 млн руб., убыток составил 49 млн руб.

Региональная прокуратура также подала иск о взыскании с экс-главы компании ущерба, нанесенного бюджетной системе.

