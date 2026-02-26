Экс-министр финансов США Ларри Саммерс покидает Гарвард из-за связей с Эпштейном

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс уйдет из Гарвардского университета из-за связей с Джеффри Эпштейном, сообщил CBS.

Экс-министр финансов США Ларри Саммерс

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В ноябре господин Саммерс уже заявлял, что покидает публичные посты и будет работать над тем, чтобы «вернуть доверие». Тогда он оставил совет директоров компании OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, а также должности в руководстве медиакомпаний Bloomberg News и The New York Times.

Подробности отношений Ларри Саммерса и Джеффри Эпштейна стали известны после обнародования их переписки. Электронные письма датируются 2013–2019 годами, и к тому моменту Эпштейн уже был признан виновным в организации проституции. В числе прочего из переписки стали известны сексистские комментарии господина Саммерса и то, что он советовался с Эпштейном в «любовных делах» и широко обсуждал вопросы внешней и внутренней политики США.

«Я принял непростое решение уйти в отставку с должности профессора в Гарварде в конце этого учебного года»,— сообщил господин Саммерс. До 2006 года он был президентом Гарвардского университета, а потом сосредоточился на преподавательской деятельности в нем. Еще в прошлом году сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, бывший профессор Гарварда, призвала университет разорвать все связи с Ларри Саммерсом. По ее мнению, ему «нельзя доверить» студентов.

