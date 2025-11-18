Бывший министр финансов США покинет публичные должности из-за связей с Эпштейном

Бывший министр финансов США Лоренс Саммерс заявил, что ему «очень стыдно» за связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Господин Саммерс сообщил, что покидает все публичные посты и будет работать над тем, чтобы «вернуть доверие». Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicholas Roberts / Reuters Фото: Nicholas Roberts / Reuters

«Мне очень стыдно за мои поступки, и я признаю ту боль, которую они причинили. Беру на себя всю ответственность за ошибочное решение продолжать общаться с господином Эпштейном»,— заявил господин Саммерс, выразив надежду, что сможет «восстановить отношения с самыми близкими людьми». В настоящее время он входит в совет директоров OpenAI, возглавляет Центр Моссавара-Рахмани по вопросам бизнеса и государства при Школе госуправления Кеннеди Гарвардского университета, является старшим научным сотрудником аналитического центра Center for American Progress, и занимает ряд других постов.

Бывший глава Минфина сообщил также, что продолжит преподавать в Гарвардском университете, президентом которого он был в 2001–2006 годах. В Гарварде пока не прокомментировали эту ситуацию. Но сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, бывший профессор Гарварда, уже призвала университет разорвать все связи с Ларри Саммерсом. По ее мнению, ему «нельзя доверить» студентов.

Подробности отношений Ларри Саммерса и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна стали известны из их личной переписки, обнародованной на прошлой неделе. Электронные письма относятся к периоду 2013–2019 годов, а к тому моменту Эпштейн уже был признан виновным по крайней мере в организации проституции. В числе прочего из переписки стали известны сексистские комментарии господина Саммерса и то, что он советовался с Эпштейном в «любовных делах» и широко обсуждал вопросы внешней и внутренней политики США.

Алена Миклашевская