Криштиану Роналду стал совладельцем футбольного клуба «Альмерия»

Португальский нападающий Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского футбольного клуба «Альмерия», выступающего во втором по силе дивизионе страны. Он купил долю через свою компанию CR7 Sports Investment.

«Давно мечтал внести свой вклад в развитие футбола и за пределами поля. ''Альмерия'' — клуб с прочной основой и большим потенциалом. Я хотел бы работать с командой, чтобы поддержать ее на следующем этапе развития»,— говорится в заявлении Роналду.

В турнирной таблице второго дивизиона Испании «Альмерия» занимает третье место, набрав 48 очков в 27 турах. Отставание от лидирующего «Расинга» составляет два балла. В прошлом году команду приобрела саудовская инвестиционная компания SMC Group.

41-летний Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». С 2023 года он выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии форвард выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова