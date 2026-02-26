Песков: депутаты высоко оценили выступление Мишустина в Госдуме

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал содержательным выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме 25 февраля. По словам господина Пескова, депутаты также высоко оценили отчет премьера.

«Это был очень глубокий отчет, содержательный отчет по делу. Собственно, это констатировалось нашими народными избранниками, которые тоже дали высокую оценку»,— сказал представитель президента на брифинге.

Накануне Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он напомнил, что за прошлый год ВВП вырос на 1%, а внутренним вызовом для страны назвал инфляцию. Результаты работы правительства были разложены по приоритетным направлениям деятельности с упором на поддержку семей с детьми, повышение производительности труда и технологическое развитие. Из-за сокращения нефтегазовых доходов власти обсуждают возможность ужесточения бюджетного правила.

