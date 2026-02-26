РБК: «Почта России» утвердила план роста доходов почти до 400 млрд рублей

«Почта России» в конце 2025 года утвердила стратегию роста доходов, согласно которой выручка компании к 2030 году должна увеличиться до 387,5 млрд руб. с 225,5 млрд руб. в 2024-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил изданию источник в правительстве.

План подразумевает, что выручка компании увеличится в основном за счет перехода на электронные письма и доставки коммерческих посылок. Систему «Почты России» будут в том числе использовать для отправки документов об оплате счетов с «Госуслуг».

Согласно документу, почтовая компания направит свыше 155 млрд руб. на увеличение зарплат сотрудников до рыночного уровня. Еще примерно 90 млрд руб. пойдут на ремонт отделений, а в финансировании работ примут участие региональные власти.

Среди других пунктов — повышение тарифов «Почты России» на универсальные услуги связи и доставку пенсий, разрешение нанимать самозанятых, а также закрепление за компанией монополии на доставку в почтовые ящики жилых домов корреспонденции, счетов, печатных изданий и рекламы.

При этом в документе не обозначена сумма, которая потребуется для проведения всех мероприятий по повышению доходов «Почты России». Компания прогнозирует, что при успешном осуществлении стратегии суммарный показатель EBITDA организации в 2025-2030 годах превысит 286 млрд руб.

25 февраля РБК со ссылкой на документ сообщил о законопроекте Минцифры, направленном на поддержку «Почты России». В ведомстве предложили создать фонд для финансирования и модернизации почтовых отделений в селах и труднодоступных регионах. Проект подразумевает ежеквартальное пополнение фонда за счет обязательных отчислений операторов доставки в размере 3% от доходов за транспортировку междугородних посылок.