Иран возвращается в протестный режим

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отправился во вторник, 24 февраля, в Оман, чтобы представить США список предложений, нацеленных на разрядку обстановки на Ближнем Востоке. Третий раунд непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться через два дня. Однако многие в США и Израиле настроены скептично относительно их перспектив. Тем временем в ряде крупных университетов Ирана впервые почти за два месяца возобновились антиправительственные акции: студенты жгут флаги Исламской Республики и требуют отставки верховного лидера страны Али Хаменеи.

Студенческий митинг в Технологическом университете имени Шарифа в Тегеране

Али Лариджани, который в последние месяцы стал де-факто главным доверенным лицом аятоллы Али Хаменеи на переговорах с США, представил в Омане 24 февраля иранский проект соглашения с администрацией Трампа. По ряду сообщений, во встрече участвовал неназванный представитель правительства США.

Как уточняют источники издания The Jerusalem Post, Тегеран передал американцам конкретные предложения по урегулированию напряженности на Ближнем Востоке, а не перечень общих принципов.

Документ должен быть вынесен на повестку третьего раунда американо-иранских переговоров, который запланирован в Женеве в четверг, 26 февраля.

Как отмечают источники кувейтского издания Al-Jarida, Али Лариджани, который получил от иранского верховного лидера широкие полномочия по обсуждению вопросов ядерной программы Ирана, представил проект, который предполагает временное ограничение на обогащение урана, создание регионального консорциума, который займется производством ядерного материала для нужд иранской энергетики, и передачу под контроль международных инспекторов части запасов высокообогащенного урана, которые остались у Тегерана после 12-дневной войны июня прошлого года.

Проект сделки, по словам собеседников Al-Jarida, содержит также общие контуры экономического сотрудничества между США и Ираном.

Эта часть документа предполагает открытие для американских компаний ряда критически важных секторов иранской экономики, включая нефтегазовую отрасль и горнодобывающую промышленность.

Документ, как сообщается, также содержит пункт о режиме ненападения между Ираном и США, а также Ираном и американскими союзниками на Ближнем Востоке, включая Израиль. Отдельно иранское руководство предложило, чтобы его представителей включили в процесс урегулирования палестинской проблемы под эгидой США, сообщает Al-Jarida.

«Иран предпочитает дипломатию войне, но война и дипломатия — это две стратегии, которые используются для сохранения достоинства и национальных интересов,— заявила на своем регулярном брифинге 24 февраля официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.—Мы будем использовать все средства сдерживания, чтобы сорвать любые расчеты (враждебных государств.— “Ъ”)».

Дональд Трамп утверждает, что тоже нацелен на сделку. «Решение (в вопросах, касающихся Ирана.— “Ъ”) принимаю я, и я бы предпочел заключить сделку, чем ее не заключать, и, если мы ее не заключим, этот день будет очень плохим для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Поскольку они (иранцы.— “Ъ”) великие и прекрасные и с ними не должно случиться чего-то столь плохого»,— отметил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Однако иранское предложение, представленное 24 февраля в Омане, вызывает скепсис у официальных лиц в США и Израиле, утверждают источники The Jerusalem Post.

В частности, оно не удовлетворяет изначальным требованиям США о полном демонтаже иранской ядерной программы, о существенном ограничении возможностей Тегерана по производству баллистических ракет, а также о прекращении помощи радикальным вооруженным группировкам на Ближнем Востоке. «Трудно представить, чтобы Трамп отправил своих людей на встречу с иранцами, если иранское предложение все равно оставляет значительные разногласия»,— отметил один из собеседников The Jerusalem Post.

Демонстрация иранской оппозиции в Лос-Анджелесе (США)
Участники демонстрации развернули большой плакат с изображением президента Дональда Трампа
Протестующие размахивали флагами шахского Ирана

Иранская улица тем временем демонстрирует готовность возобновить антиправительственные выступления, жесткое подавление которых 8–9 января дало Трампу повод угрожать Ирану военным вмешательством. Ряд западных СМИ сообщил о продолжающихся три дня подряд акциях протеста в нескольких учебных заведениях иранского столичного региона: Тегеранском университете, женском университете Аль-Захра и Технологическом университете имени Амира Кабира.

Некоторые акции сопровождались сожжением флага Исламской Республики и скандированием оскорбительных лозунгов в адрес Али Хаменеи.

Оппозиционный Тегерану телеканал Iran International сообщил, что 24 февраля студенческие протесты продолжились и распространились на города Мешхед, Исфахан и Йезд.

В некоторых местах иранское полувоенное ополчение «Басидж» вступило в схватку с демонстрантами, отмечает Iran International. У некоторых столичных университетов, согласно этим данным, появились автомобили с пулеметами на крыше.

На этом фоне Госдепартамент США распорядился об эвакуации американского дипломатического персонала из Ливана, где действует лояльная Ирану группировка «Хезболла». Высока вероятность, что шиитская военизированная организация, частично восстановившая силы после войны с Израилем осенью 2024 года, решит в случае конфликта поддержать Тегеран и нанести удары по израильской территории. А это заставит правительство Биньямина Нетаньяху обрушить огневую мощь на лояльные Тегерану военизированные формирования.

Нил Кербелов