В Белгороде произошел блэкаут после обстрела со стороны ВСУ

В Белгороде произошло «технологическое нарушение в электросетях», около 10 тыс. абонентов отключены от электроснабжения. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов. Он пояснил, что «из-за регулярных обстрелов ВСУ ... происходят сбои».

«Не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ», — сообщил господин Демидов.

По словам мэра, ремонтные бригады уже приступили к работе. Потребителей переведут на резервные схемы.

Утром горадминистрация сообщила о сбое в водоснабжении центра Белгорода из-за остановки насосной станции. Причиной стали перебои в подаче электроэнергии.