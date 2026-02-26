В Белгороде произошел блэкаут после обстрела со стороны ВСУ
Электроснабжение 10 тысяч абонентов Белгорода нарушено из-за обстрела
В Белгороде произошло «технологическое нарушение в электросетях», около 10 тыс. абонентов отключены от электроснабжения. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов. Он пояснил, что «из-за регулярных обстрелов ВСУ ... происходят сбои».
«Не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ», — сообщил господин Демидов.
По словам мэра, ремонтные бригады уже приступили к работе. Потребителей переведут на резервные схемы.
Утром горадминистрация сообщила о сбое в водоснабжении центра Белгорода из-за остановки насосной станции. Причиной стали перебои в подаче электроэнергии.