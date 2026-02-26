В Белгороде предупредили о перебоях с водой из-за остановки насосной станции

В центральных районах Белгорода может упасть давление в сетях водоснабжения, сообщила мэрия. «Произошла остановка насосной станции второго подъема из-за перебоев в электроснабжении», — указано в сообщении городской администрации со ссылкой на местный водоканал. В мэрии заверили, что специалисты уже занимаются ремонтом.

Что вызвало перебои в электроснабжении, не уточняется. Накануне вечером местные власти объявили об опасности БПЛА на всей территории области. Отбой тревоги был дан после 6:00 мск.

В ночь на 23 февраля Белгород подвергся массированной атаке ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об ударах по энергетической инфраструктуре. После этого в городе начались перебои со светом и теплом.