Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ

«Тампа-Бей Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров

Фото: Morgan Tencza-Imagn Images / Reuters Никита Кучеров

Фото: Morgan Tencza-Imagn Images / Reuters

У победителей дубль сделал Брейден Пойнт, по разу отличились Гейдж Гонсалвес и Никита Кучеров, который помимо заброшенной шайбы записал в свой актив две результативные передачи. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска. У «Торонто» голы забили Джон Таварес и Мэттью Найз.

Никита Кучеров стал третьим российским игроком, достигшим отметки в 700 передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Лучшим ассистентом среди россиян является нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин (863 паса), вторым идет форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (752).

В гонке бомбардиров текущего сезона Кучеров занимает второе место. На его счету 94 (30 голов + 64 передачи) очка в 52 играх. Лидирует канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший 98 (34 + 64) балла в 59 встречах. Тройку лучших замыкает его соотечественник, форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон. В его активе 93 очка (40 + 53) в 55 играх.

«Тампа» с 80 очками по итогам 56 матчей возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. «Торонто», набрав 63 балла в 58 играх, идет седьмым.

Таисия Орлова