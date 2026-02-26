Обвиняемый в покушении на взятку директор по закупкам «Макфы» ушел на СВО

Директор по закупкам и снабжению компании «Макфа» Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на взятку, отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Директор по закупкам и снабжению компании «Макфа» Владлен Паршин

Фото: Вадим ахметов / URA.RU / ТАСС

Фото: Вадим ахметов / URA.RU / ТАСС

«(Владлен.—“Ъ”) Паршин ушел на СВО, не признав вины во взяточничестве»,— уточнил собеседник агентства.

Владлена Паршина и его коллегу Ивана Тофана арестовали в феврале прошлого года. Их обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить 16 млн руб. от коммерсанта. За это топ-менеджеры «Макфы» должны были обеспечить беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После передачи первой части суммы подозреваемые были задержаны.

«Макфа» — российский производитель круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. В 2024 году после обвинений в коррупции бенефициаров компания «Макфа» перешла под контроль Росимущества.