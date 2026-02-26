В Москве прощаются с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским

В УВД по СВАО проходит церемония прощания со старшим лейтенантом полиции, инспектором ДПС Денисом Братущенко, который погиб при подрыве служебной машины у Савеловского вокзала. Об этом сообщает агентство «Москва».

На церемонии присутствуют родственники погибшего и его коллеги. Траурный венок прислало, в том числе, столичное управление ГИБДД. Похороны состоятся в Белгороде. У 34-летнего Дениса Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Патрульная машина взорвалась у здания Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Один сотрудник ДПС погиб на месте, двое его коллег пострадали. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и допустил, что подрывника могли завербовать в интернете.

