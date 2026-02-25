США расширили санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех граждан Ирана и еще 16 компаний из семи государств и территорий за связи с Исламской Республикой. Ограничения введены также в отношении 12 танкеров, осуществляющих перевозки под флагами Барбадоса, Вануату, Ирана, Коморских Островов, Палау и Панамы.

В санкционные списки попали компании, зарегистрированные в том числе в Турции, ОАЭ, Либерии, Панаме, на Маршалловых Островах.

26 февраля в Женеве состоится очередной раунд непрямых переговоров Ирана и США о ядерной сделке. Как писали СМИ, иранские власти предложили американской стороне сделку: доступ к нефтяным и газовым месторождениям в Иране и закупку американских самолетов в обмен на снятие санкций США.

Лусине Баласян