В 2025 году США покинули 150 тыс. человек

Отрицательная миграция в США по итогам 2025 года составила 150 тыс. человек — это означает, что из страны уезжало больше людей, чем приезжало в нее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты Брукингского университета. Официальные данные такого рода в США не публикуют.

По мнению экспертов, такая статистика связана с ограничениями на въезд в страну, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году. Среди них — приостановка розыгрыша грин-карт и существенное повышение сборов за некоторые виды рабочих виз. В стране также проводились регулярные депортации и рейды против нелегальных иммигрантов, которые, как отмечали критики, часто затрагивали и тех, кто легально живет в США.

Министерство внутренней безопасности США сообщало о депортации 675 тыс. человек и самодепортации еще 2,2 млн. Под самодепортацией подразумевается отъезд нелегальных иммигрантов в обмен на небольшую выплату от американских властей и оплату билета домой. По подсчетам Брукингского университета, в 2025 году в США въехало 2,6–2,7 млн иммигрантов против примерно 6 млн в 2023-м.

Как передает WSJ, из США за год также уехали как минимум 180 тыс. американцев — это данные по 15 странам, статистика в которых уже доступна. По разным подсчетам, в целом за пределами США живет от 4 млн до 9 млн американцев. Растет также число американцев, обращающихся за гражданством других стран: в Великобритании число таких заявок в прошлом году достигло рекордных 6,6 тыс., в Ирландии — также рекордных 40 тыс.

Яна Рождественская