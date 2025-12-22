США увеличат до $3 тыс. выплату нелегальным иммигрантам за «самодепортацию»
Министерство внутренней безопасности США утроит до $3 тыс. выплаты нелегальным иммигрантам, которые готовы добровольно покинуть страну до 31 декабря 2025 года. Об этом объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Сумму иммигранты могут получить через приложение CBP Home, запущенное американской Погранично-таможенной службой, после того как будет зафиксировано их возвращение на родину. «Нелегальные иммигранты должны воспользоваться этим подарком и самодепортироваться, потому что иначе мы их найдем, арестуем и они никогда не смогут вернуться»,— заявила госпожа Ноэм.
В мае Министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы, по которой нелегальные иммигранты, добровольно покидающие страну, могли получить $1 тыс. и оплату билета на родину. В министерстве заявляли, что тем самым американское правительство экономит в среднем $17,1 тыс., которые пошли бы на поиск, арест и депортацию иммигрантов.