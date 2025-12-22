США увеличат до $3 тыс. выплату нелегальным иммигрантам за «самодепортацию»

Министерство внутренней безопасности США утроит до $3 тыс. выплаты нелегальным иммигрантам, которые готовы добровольно покинуть страну до 31 декабря 2025 года. Об этом объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Сумму иммигранты могут получить через приложение CBP Home, запущенное американской Погранично-таможенной службой, после того как будет зафиксировано их возвращение на родину. «Нелегальные иммигранты должны воспользоваться этим подарком и самодепортироваться, потому что иначе мы их найдем, арестуем и они никогда не смогут вернуться»,— заявила госпожа Ноэм.

В мае Министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы, по которой нелегальные иммигранты, добровольно покидающие страну, могли получить $1 тыс. и оплату билета на родину. В министерстве заявляли, что тем самым американское правительство экономит в среднем $17,1 тыс., которые пошли бы на поиск, арест и депортацию иммигрантов.

Яна Рождественская