Наследники сооснователя «Самолета» не будут продавать полученную долю в компании

В «Самолете» подтвердили информацию «Ъ» о том, что «ОМД-Капитал», family office погибшего сооснователя группы компаний Михаила Кенина, завершила оформление наследственных прав. Представитель девелопера сообщил «Интерфаксу», что продавать этот пакет акций не планируется.

О том, что процесс вступления в права наследников Михаила Кенина завершен, «Ъ» рассказала гендиректор «ОМД-Капитал» Вероника Кочанова через своего представителя. Имена наследников не уточняются, однако известно, что у господина Кенина были жена и двое детей.

Михаил Кенин был крупным акционером группы «Самолет» с пакетом в 29,12% по состоянию на 30 июня 2025 года. 10 августа он умер, по некоторым данным, от острой сердечной недостаточности. По данным Мосбиржи, капитализация «Самолета» вечером 25 февраля составляла 53,7 млрд руб. Исходя из этого, стоимость пакета семьи Михаила Кенина составляет 15,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «К застройщику пришли наследники».