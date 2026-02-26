В Улан-Удэ предотвратили подготовку школьника к убийству сверстников

Ученик одной из школ Железнодорожного района Улан-Удэ готовил нападение на сверстников, но его удалось предотвратить, рассказал глава МВД Бурятии Олег Кудинов. По его словам, подготовка убийства велась в 2026 году, но когда именно — не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 (убийство) УК. Как добавил господин Кудинов на сессии Народного Хурала, передает ТАСС, в 2025 году сотрудники Центра по противодействию экстремизму предотвратили и другие особо тяжкие преступления, связанные с подготовкой к убийству одноклассников в школах — в Баргузинском районе Бурятии и в Улан-Удэ.

На прошлой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев говорил, что с начала текущего года предотвращено 21 нападение на учеников и преподавателей в образовательных учреждениях страны. В ведомстве также пообещали принять меры по профилактике вовлечения детей в экстремистскую деятельность.