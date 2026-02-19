С начала года в России предотвратили более 20 нападений в учебных заведениях

С начала 2026 года удалось предупредить 21 нападение на учеников и преподавателей в образовательных учреждениях 15 регионов России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях»,— сказал господин Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Министр добавил, что ведомство готово разбираться в вопросе вовлечения подростков в экстремистскую деятельность. По его словам, этот процесс требует совместной работы с профильным думским комитетом.

Утром 19 февраля семиклассник ранил сверстника ножом в школе Александровска в Пермском крае. Мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК — о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все школы города приостановили занятия до 24 февраля.