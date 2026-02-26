Потанин признался в желании купить Wildberries

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин в интервью Forbes сообщил о желании купить крупный российский маркетплейс. По словам предпринимателя, в его инвестиционном портфеле «это незакрытая exposure».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «Интерроса» Владимир Потанин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владелец «Интерроса» Владимир Потанин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Потанин признался, что надеялся развиваться в этой сфере «через покупку пакета в "Яндексе", у которого есть "Яндекс Маркет"». «Но, похоже, он не то чтобы очень здорово развивался, — отметил бизнесмен. — И получается, что у нас все-таки два игрока остаются, Ozon и Wildberries».

Другие меньшие участники рынка могут не выдержать конкуренции, допустил Владимир Потанин. Что касается Ozon и Wildberries, он выразил сожаление тем фактом, что по ним пока нет предложений.