Потанин рассказал, почему не смог сразу купить крупный пакет в «Яндексе»

Глава «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что участвовал в подборе кандидатов для покупки контрольного пакета в «Яндексе» (MOEX: YDEX), но после подпадания под санкции «снялся с пробега», потому что не устроил продавцов. Бизнесмен в итоге купил долю в компании, когда инвесторы вышли из уже завершенной сделки.

В интервью Forbes господин Потанин рассказал, что о продаже «Яндекса» узнал из СМИ. По его словам, подбор кандидатов на покупку пакета акций «шел довольно мучительно». В какой-то момент среди потенциальных инвесторов были и структуры Романа Абрамовича, и ВТБ, утверждает он.

«Когда Алексей Кудрин получил роль модератора этого процесса, появились новые претенденты: среди них был и ЛУКОЙЛ, и структуры Виктора Рашникова, и структуры Алексея Мордашова. И это я еще не всех знаю. Но в итоге сформировался новый пул, уже без меня. То есть мы могли пролететь мимо денег и удовольствия»,— сказал Владимир Потанин.

Однако на более позднем этапе люди с «не такими длинными горизонтами планирования» решили выйти уже после завершения сделки, заявил бизнесмен.

«У некоторых участников сделки все было структурировано в значительной степени за счет левериджа, за счет кредитов... И вот тут наступил мой звездный час: мы свои 10% счастливым образом обрели, я реализовал свою мечту участия в хорошей, интересной компании»,— добавил господин Потанин.

В мае 2025 года «Каталитик пипл» (совместное предприятие «Интерроса» и «Т-технологий») купило 9,95% акций МКПАО «Яндекс». По данным на начало февраля 2026 года, 70,3% акций компании принадлежит основным акционерам (команда менеджеров компании; структура предпринимателя Александра Чачавы; «Каталитик Пипл»), 3,6% — администраторам программы мотивации, в свободном обращении находится 26,1% акций.

