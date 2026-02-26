С бывшего советника экс-губернатора Новосибирской области сняли судимость

Известный новосибирский предприниматель Михаил Обласов добился отмены условного осуждения и снятия судимости по делу о мошенничестве. Сегодня, 26 февраля, Октябрьский райсуд удовлетворил соответствующее ходатайство бизнесмена, рассказали «Ъ-Сибирь» источники. В решении указывается, что Михаил Обласов характеризуется исключительно положительно и отбыл более половины испытательного срока, не допуская нарушений общественного порядка. Назначенный в качестве дополнительного наказания штраф оплачен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Обласов

Фото: Правительство Новосибирской области Михаил Обласов

Фото: Правительство Новосибирской области

Речь идет об уголовном деле, приговор по которому бизнесмену вынесли в марте 2025 года. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и присудили три года условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом в размере 600 тыс. руб. Как ранее сообщали в прокуратуре, обвиняемый и председатель ДНТ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманув сотрудников мэрии и Росреестра, незаконно приобрели право на земельный участок стоимостью 18 млн руб. Он был выделен властями города для ведения садоводства и огородничества.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года суд рассмотрел первое дело Михаила Обласова, которому вменяли в вину мошенничество с муниципальной землей почти на 80 млн руб. Бизнесмену дали два с половиной года колонии и освободили от наказания, которое он уже отбыл, находясь сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом.

Ранее Михаил Обласов возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, являлся советником бывшего губернатора региона Владимира Городецкого.

Илья Николаев