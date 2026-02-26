Ярославское министерство сообщило о высокой загрузке на линии 122 по утрам

В Ярославской области на линии 122 максимальная загрузка наблюдается по утрам в период повышенной заболеваемости и после выходных дней. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона после жалобы местного жителя на невозможность дозвониться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В министерстве пояснили, что максимальная загрузка приходится на период с 7:30 до 10:00. Ожидание ответа в этот период составляет в среднем 1 минуту 36 секунд, в очереди на ответ стоят более 100 абонентов.

«В данный период времени на линию выводится дополнительно 7 сотрудников для усиления работы. При этом на линии работает голосовой помощник для принятия заявок на вызов врача на дом, что значительно облегчает нагрузку на операторов»,— подчеркнули в министерстве.

В остальное время линия работает в штатном режиме, заверили в министерстве. Среднее время ожидания ответа составляет 29 секунд, обработки звонка — 2 минуты 7 секунд. В ведомстве напомнили, что записаться к врачу или вызвать специалиста на дом можно с помощью сайта intermed76.ru, портала «Госуслуги», мессенджера Max.

Алла Чижова