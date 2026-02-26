В МИД России рассказали о сроках утверждения нового генсека ООН

Утверждение кандидатуры нового генерального секретаря ООН намечено на осень этого года, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он уточнил, что после «интерактивных диалогов» в конце июля начнется обсуждение кандидатур в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов

Фото: МИД РФ Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов

Фото: МИД РФ

«Для выявления предпочтений среди членов этого органа будут проведены неформальные "индикативные" голосования. Верх одержит претендент, который заручится поддержкой как минимум девяти членов СБ ООН при отсутствии голосов против со стороны постоянной "пятерки"»,— рассказал господин Логвинов.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий — пять лет с возможностью переизбрания. Генсека ООН не выбирают из представителей стран постоянных членов Совбеза — России, Великобритании, КНР, США и Франции.

