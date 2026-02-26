Минкульт хочет взыскать 1,25 млрд рублей с экс-подрядчика реставрации Биржи

Министерство культуры РФ подало иск на 1,25 млрд рублей к экс-подрядчику по контракту на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова — «РСК-Ренессанс». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

В начале текущего года стало известно, что министерство расторгло контракт на сумму 1,39 млрд рублей, который был заключен еще в 2024 году. Завершение реставрации планировалось к 2026 году. По данным ведомства, подрядчик не сдал в срок проектную документацию, а работы на объекте так и не начались. Тогда власти потребовали вернуть в бюджет аванс на сумму свыше 1,2 млрд рублей, с которым, вероятно, и связан иск.

Реставрация Биржи продолжается с 2014 года после передачи здания Государственному Эрмитажу и сопровождалась сменой подрядчиков и уголовными делами. В сентябре 2024 года Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт с «ГазПроектСтроем», указав на двухлетнюю просрочку. В июне 2025 года суд в Москве арестовал гендиректора подрядчика по обвинению в хищении 83 млн рублей.

Артемий Чулков