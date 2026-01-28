Александр Вайнберг сложил полномочия сенатора, чтобы отправиться на СВО

Совет Федерации на заседании 28 января удовлетворил заявление сенатора Александра Вайнберга о досрочном сложении полномочий. В пресс-службе нижегородского заксобрания сообщили, что свое решение господин Вайнберг объяснил желанием уйти на специальную военную операцию.

Чем конкретно будет заниматься теперь уже бывший сенатор в зоне проведения специальной военной операции, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам спикера заксобрания Евгения Люлина, с 2022 года Александр Вайнберг помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал в зону проведения СВО. «Он решил не дожидаться истечения срока полномочий и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО»,— отметил спикер нижегородского парламента.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Вайнберг трижды избирался сенатором от законодательного собрания Нижегородской области. Официально срок его полномочий истекает осенью 2026 года.

Андрей Репин