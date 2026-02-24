Нижегородские единороссы предложили назначить сенатором Дмитрия Краснова

Президиум регионального политсовета «Единой России» предложил кандидатуру депутата заксобрания Нижегородской области по округу №16, вице-спикера Дмитрия Краснова на должность сенатора взамен ушедшего Александра Вайнберга. Как стало известно «Ъ-Приволжье», материалы направлены в президиум генсовета ЕР, и если там кандидатуру согласуют, фракция предложит его на пленарном заседании ЗС НО 26 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Единороссы предложили назначить сенатором Дмитрия Краснова (слева) взамен ушедшего Александра Вайнберга (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

66-летний Дмитрий Краснов в разные годы был руководителем Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заместителем председателя гордумы Нижнего Новгорода, заместителем губернатора.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Вайнберг сложил полномочия сенатора в Совете Федерации РФ в конце января, пояснив это желанием уйти на СВО. На пост сенатора от законодательного собрания области должен быть выдвинут действующий депутат старше 30 лет. Предлагать кандидатуры может председатель заксобрания, фракции или группы депутатов численностью не менее одной пятой от общего количества.

Парламентское большинство в нижегородском заксобрании у фракции «Единая Россия» — 38 человек, без уходящего Дмитрия Колыванова, осужденного за мошенничество. Пять депутатов представляют КПРФ, по два — СРЗП и ЛДПР и один — партию »Новые люди».

Иван Сергеев