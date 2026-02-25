Уровень воды в Тюменской области и ХМАО в этом году ожидается выше нормы

В нескольких регионах Урала весной прогнозируется повышение уровня воды сверх нормы из-за больших объемов снега в этом году, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Неблагоприятная паводковая обстановка может возникнуть в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Артем Жога провел заседаниеколлегии по безопасности, в ходе которого обсуждалась подготовка к сезонам паводков и природных пожаров в УрФО. Он подчеркнул, что важно быть готовыми к развитию паводка уже в апреле. «Чтобы не допустить осложнения обстановки, важно учесть как положительный опыт субъектов, так и ошибки прошлых лет. Необходим четкий план взаимодействия всех структур. Особое внимание — к состоянию гидротехнических сооружений. Нужно провести ревизию надежности всех дамб. Пока на территории округа состояние 14 сооружений оценивается как опасное»,— сказал полпред.

Кроме того, на контроле остается более 8 тыс. недостатков и нарушений в противопожарном обустройстве более чем в 1 тыс. населенных пунктов, однако сводные планы тушения природных пожаров, техника и ресурсы уже готовятся. Артем Жога также обратил внимание губернаторов на необходимость использования беспилотников для мониторинга обстановки.

Прошедший в 2025 году паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных за несколько десятилетий — третьим по уровню воды за 60 лет наблюдений. Паводок, из-за которого пришлось вводить режим ЧС, в прошлом году также произошел на Ямале.

Ирина Пичурина