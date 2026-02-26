У жителя Рыбинска нашли 16 банок с марихуаной

143 грамма марихуаны изъяли сотрудники полиции у жителя Рыбинска. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Запрещенные вещества подозреваемый хранил в 16 банках для домашних заготовок. Их сотрудники отдела наркоконтроля рыбинской полиции изъяли дома у жителя 1993 года рождения в ходе обыска после получения оперативной информации.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра установили, что изъятое вещество является высушенной марихуаной. Подозреваемый рассказал полицейским, что хранил растительный наркотик для личного потребления. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

Антон Голицын