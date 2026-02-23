В Белгороде из-за ракетного удара снова повреждена энергетическая инфраструктура

Ночью Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу. В результате была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Это привело к перебоям со светом, отоплением и водоснабжением в жилых домах. Пострадавших, предварительно, нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также в социальном объекте были выбиты окна и нарушен фасад. В Белгородском округе в поселке Дубовое пострадало лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов.

В утреннем обращении господин Гладков уточнил, что энергетики и тепловики всю ночь работали для того, чтобы вернуть тепло и свет в дома и квартиры.

UPD: мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что в результате ночного ракетного удара в городе повреждены 13 квартир в восьми МКД, два частных дома, 38 машин, три коммерческих объекта.

О восстановлении энергоинфраструктуры в Белгороде после предыдущих атак ВСУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова