В Белгороде после ракетного обстрела начались перебои со светом и теплом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей, написал господин Гладков в Telegram. Он отметил, что масштаб повреждений власти смогут полностью оценить только в светлое время суток.

Губернатор не сообщил, есть ли среди местных жителей раненые. Информация о последствиях уточняется, экстренные службы находятся на местах, добавил господин Гладков.