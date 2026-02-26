Управляющий сетью Uniqlo холдинг зарегистрировал в России четыре товарных знака

Японский холдинг Fast Retailing Co. (управляет сетью магазинов Uniqlo) зарегистрировал в России четыре товарных знака. Их наименования — AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech, сообщает ТАСС.

Заявки направили 30 сентября 2025 года из Японии. Согласно данным Роспатента, товарные знаки зарегистрированы по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.

До марта 2022 года под брендом Uniqlo в России работало 50 точек. Сеть объявила о приостановке работы своих магазинов после начала российской военной операции на Украине. К августу 2023 года Uniqlo расторгла последние договоры аренды с торговыми центрами и свернула весь бизнес в стране. По итогам первого квартала прошлого года Uniqlo оставалась в топ-5 наиболее популярных марок у россиян.

