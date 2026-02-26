Региональный проект позволил на Ставрополье перевыполнить план по сортировке ТКО

Ставропольский край активно реализует региональный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Регион демонстрирует устойчивый рост показателей обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), существенно опережая плановые значения. В 2025 году на Ставрополье направлено на сортировку 97,9% ТКО при плане 90%. Утилизация достигла 28,5% при целевом показателе 15%.



Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рябикин, последовательное развитие инфраструктуры является ключевым фактором успеха. С начала мусорной реформы в 2018 году регион ввел в строй три полигона ТКО, восемь мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 1,1 млн т в год и четыре объекта утилизации мощностью 205 тыс. т ежегодно. Все собранные отходы поступают на 12 сортировочных линий мощностью свыше 1,6 млн т в год, остатки идут на восемь полигонов захоронения и утилизационные мощности.

Ставропольский край уже добился уровня вторичной переработки почти 30% собранного мусора — 205,5 тыс. т по итогам 2025 года. Это существенно превышает уровень семилетней давности, когда в регионе перерабатывали лишь 1% ТКО. Действующие сейчас сортировочные линии извлекают полезные фракции — пластик, бумагу, металл и органику, снижая объем захоронения и экологическую нагрузку.

Например, в Предгорном, Кировском и Кочубеевском округах из извлеченных фракций производят техногрунт — сертифицированный продукт для рекультивации полигонов, оврагов, карьеров и земляных работ. В Ессентуках цех перерабатывает до 1 т. полимерных отходов в сутки. Мусор превращают в террасную доску и поддоны. Эти инициативы напрямую поддерживают экономику замкнутого цикла, где отходы превращаются в ресурсы.

Развитие на Ставрополье системы обращения с ТКО проходило в рамках нацпроекта «Экология», который стартовал в 2019 году и завершился в 2024-м. Край вошел в топ-5 регионов РФ по уровню обращения с отходами: сортировке подлежало 95,4% отходов при плане 45%, переработке — 26,8% при плановых 7,5%, захоронение сократилось до 73,2% против ожидаемых 92,5%. Власти установили около 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора, включая сельские районы, и ликвидировали 149 из 279 свалок и объектов накопленного вреда.

Как отметила эксперт Ставропольского филиала РАНХиГС Анна Минина, такие результаты стали базой для нового нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовавшего в 2025 году с акцентом на 100% сортировку и 25% вовлечения отходов в оборот к 2030-му, строительство 400 объектов ТКО и восьми экопромпарков. В рамках нацпроекта на Ставрополье идет реализация регионального проекта «Экономика замкнутого цикла».

В 2025 году край получил 1 млрд руб. из федерального бюджета на экологию. Постановление правительства РФ №1039 от 10 июля 2025 года закрепило эти цели на федеральном уровне.

В 2026 году работа продолжается. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поставил принципиальную задачу — сформировать эффективную инфраструктуру, минимизировать захоронение и вовлечь бизнес в переработку.

По словам Александра Рябикина, в этом году будут увеличиваться мощности по переработке мусора, чтобы довести показатели до национальной цели — 100% сортировки ТКО и захоронения не более 50% к 2030 году. Глава МинЖКХ региона подчеркнул, что сортировка снижает нагрузку на полигоны, техногрунт позволяет выполнять рекультивацию, а локальные цеха извлекают полезные фракции.

Таким образом, новые производственные линии обеспечат в регионе качественную сортировку мусора. Это не только забота об экологии, но и решение экономических задач. В частности, сортировка и переработка позволяют возвращать вторсырье в оборот, создавать рабочие места и эффективно расходовать ресурсы.

Действующий на Ставрополье регпроект показывает, как предпринимаемые в крае усилия позволяют достигать национальных целей, опережая запланированные сроки и увеличивая производственные объемы.