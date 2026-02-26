В Барселоне удвоят туристический налог

С 1 апреля в Каталонии увеличится туристический налог на проживание в отелях и апартаментах. В Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен, заявили «РИА Новости» в официальном центре помощи туристам Barcelona Turisme.

Максимальный размер общих туристических сборов в Барселоне составит примерно от €10 до €15 за ночь. Сумма меняется в зависимости от категории гостиницы. Постепенное повышение цен будут проводить до 2029 года. Правительство Каталонии решило увеличить налог для сдерживания турпотока, а также для дополнительного финансирования доступного жилья.

По данным нацинститута статистики Испании, за 2025 год страна приняла 96,8 млн туристов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Самым посещаемым регионом страны стала Каталония, в которой побывали более 20 млн туристов.

Этой зимой в России значительно вырос спрос на раннее бронирование летних туров, отмечают туроператоры. По данным OneTwoTrip, в топ популярных стран по бронированию отелей вошли Италия (15%), Турция (13%), Франция (9%), Таиланд (6%) и Испания (5,3%).

