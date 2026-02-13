Ранние пташки

Этой зимой спрос на ранее бронирование летних туров значительно вырос, отмечают туроператоры. Причина не только в традиционных преимуществах раннего старта, но и в том, что сейчас удачный момент, чтобы воспользоваться выгодами укрепления рубля и зафиксировать снижение цен на зарубежные туры. В тонкостях раннего бронирования разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

В начале февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о существенном росте продаж туров на лето. По данным АТОР, у некоторых игроков рынка он составил 20–30% относительно прошлого года. В первую очередь туристы активно покупают туры в отели 4–5*. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, что объем бронирований на лето вырос в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Похожие показатели фиксируют в Fun and Sun.

Спрос растет как на зарубежные туры, так и на поездки по России, однако, как отмечают в компании Anex, объем бронирований в других странах увеличивается более динамично. Пресс-служба «Русского экспресса» сообщила, что спрос на летние туры увеличился на 25%, и подтвердила, что заграничные направления растут активнее (+31%). «Мы наблюдаем рост в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. На зарубежные страны на текущий момент приходится 18% всех бронирований»,— сообщили в пресс-службе «Островка».

В OneTwoTrip отмечают более значительный спрос на зарубежные поездки. Сейчас 32% всех бронирований приходится на заграницу (это на 14% больше, чем в прошлом году), а доля заказов в отелях России снизилась и составляет на данный момент 68%, поделилась статистикой руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. «Интересно, что по покупкам авиабилетов на лето ситуация совершенно иная: пассажиропоток за год вырос на 51,5% (именно на столько больше билетов куплено через сервис на летние месяцы). Сильно изменилось и распределение направлений. Доля покупок авиабилетов за границу составляет 42%, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Спрос на внутренние направления составляет 58% против 81% годом ранее (–28%)»,— рассказала госпожа Шелехова.

Лето по зимним ценам

Преимущества раннего бронирования хорошо известны: широкий выбор отелей, номеров, удобные даты вылета, выгодные тарифы, различные бонусы, например бесплатное проживание для детей. С каждым годом все больше людей выбирают эту акцию, чтобы сделать поездку максимально выгодной.

«Спрос на раннее бронирование со стороны туристов возрастает с каждым годом после ограничений, действовавших в период пандемии коронавируса, когда глубина продаж сократилась до минимальных значений»,— рассказали в «Русском экспрессе».

Обычно акция на следующее лето стартует в августе текущего года и делится на несколько этапов. Самые большие скидки ждут туристов до конца января. В этот период можно забронировать отдых с выгодой до 70–80% в зависимости от выбранного направления, уточнили в «Русском экспрессе».

Нередко к дисконту добавляется сезонное снижение цен на отдых в странах, где лето считается низким сезоном (Таиланд, Мальдивы).

Второй этап акции завершается в конце февраля, а финальный третий — в марте. С каждым этапом размер дисконта снижается примерно на 5–15%. Некоторые объекты закрывают продажи по сниженной стоимости, как только достигают желаемого уровня загрузки на летние даты, другие же продлевают скидки до начала апреля.

«Основные этапы скидок по тарифам раннего бронирования обычно заканчиваются в конце марта или конце апреля. Авиабилеты тоже следует бронировать заранее, так как в сезон помимо повышения стоимости может не быть мест на рейсах»,— подтвердили в PAC Group.

Туроператоры рекомендуют заранее бронировать в первую очередь популярные отели или лимитированную категорию номеров, так как такие курорты вне зависимости от страны чаще оказываются загружены. И все же быстрее всего по раннему бронированию заполняются отели высокого уровня в странах, где летом туристический сезон в разгаре.

В «Русском экспрессе» напомнили, что в рамках раннего бронирования часто можно внести предоплату, а полностью оплатить турпакет — за несколько недель перед вылетом (в зависимости от направления). При этом стоимость отдыха будет зафиксирована в валютном эквиваленте (за исключением туров по России и некоторым другим странам). В этом случае доплата производится по курсу туроператора на день внесения денежных средств.

«Как и в прошлом году, люди стремятся забронировать отели на май и начало лета. Главный тренд — это более активное и раннее планирование летнего отдыха. Туристы стали более решительными и стремятся зафиксировать цену и место на курорте как можно раньше. В приоритете — проверенные сетевые отели»,— рассказали в Fun and Sun.

В «Островке» также связывают рост числа ранних бронирований с комфортным курсом валют и попыткой избежать подорожания в случае его колебания в будущем.

«Заранее бронировать всегда выгоднее — это и лучшие тарифы как на проживание, так и на перелеты, и больший выбор нужных отелей и номеров, чем ближе к датам, и акции, бонусы, различные привилегии, а также хороший, устойчивый курс рубля на данный момент. Если говорить о визовых странах, это еще и возможность в спокойном ритме подать документы и получить ответ по визе»,— согласились в PAC Group.

Лидеры спроса

Росту спроса на ранние бронирования способствуют появление новых направлений и стабильные полетные программы на популярные курорты. Наиболее популярны массовые пляжные направления: Турция, Египет, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По данным Fun and Sun, Турция выросла почти вдвое, Египет — почти в шесть раз, ОАЭ — на 40%. Мальдивы выросли почти в пять раз.

В целом Турция входит в списки лидеров спроса практически всех опрошенных «Ъ-Review» игроков рынка. Данное направление выбрали для летнего отдыха 22% туристов «Русского экспресса» и 64% клиентов Travelata.ru. По данным «Островка», рост бронирований в Турцию составил 88%.

Мальдивы стали уже круглогодичным направлением. Летом стоимость отдыха там ниже, поэтому многие туристы стараются забронировать отдых на островах пораньше. В Fun and Sun рассказали, что скидка на проживание в рамках акции раннего бронирования может достигать 45%.

Эксперты также отметили стремительный рост Вьетнама, который вошел в топ благодаря запуску масштабных чартерных программ. Это сделало направление более доступным и привлекательным для массового туриста. Похожий рост демонстрирует материковый Китай, чья популярность увеличилась благодаря эксперименту по отмене визовых ограничений. По данным «Островка», число бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,5 раза.

В Юго-Восточной Азии пользуются спросом Таиланд и Индонезия. Кроме того, растет интерес к Японии. В PAC Group обратили внимание на популярность морских круизов, которые позволяют посетить сразу несколько стран без утомительных переездов. Например, летом туристам будут доступны круизы по Азии из Шанхая, по Средиземному морю и по Карибскому бассейну.

Хорошую динамику показывают Грузия и страны СНГ, в том числе Белоруссия, Узбекистан, Армения, Казахстан. Популярен у россиян и летний отдых в Абхазии по демократичным ценам. В «Алеан» отметили, что там наиболее востребованы отели, работающие по системе «все включено».

По данным OneTwoTrip, в топ популярных стран по бронированию отелей в Европе вошли Италия (15%), Турция (13%), Франция (9%), Таиланд (6%) и Испания (5,3%). «Направления, куда заранее покупают авиабилеты, сильно отличаются от локаций с ранним бронированием отелей. Топ-5 стран по покупке авиабилетов — Китай (13,7%), Япония (11,5%), Индонезия (11,1%), Турция (6,8%), Южная Корея (5,5%)»,— рассказывает госпожа Шелехова.

Родные просторы

Если говорить о внутренних направлениях, то в числе лидеров можно выделить курорты Краснодарского края и Крыма. Пользуются спросом объекты размещения Ялты, Гурзуфа, Евпатории, Алушты. В целом, по данным «Алеан», доля черноморских курортов в общем объеме бронирований по России и ближнему зарубежью составляет 77%.

Один из самых популярных городов — Сочи. По данным Anex, объем бронирований там почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Туроператоры отмечают, что сейчас активно пополняется ассортимент сочинских отелей, для которых доступно раннее бронирование. В «Алеан» сообщили, что уже 65–70% гостиниц выставили тарифы на лето. Выше всего готовность в сегменте 4–5* и с форматом «все включено». Отели активно стимулируют ранние продажи, предлагая скидки 10–25%.

Есть и интерес к Анапе. По словам экспертов, в этом городе в основном бронируются отели с развитой инфраструктурой — бассейнами, спа, ресторанами и системой «все включено». В «Алеан» рассказали, что спрос на летние туры в Анапу вырос на 20%. Некоторые туристы рассчитывают на открытие пляжей и спешат забронировать поездку по привлекательной цене. Для другой категории отдыхающих фактор моря не является решающим.

«Официальное сообщение о том, что пляжи в Анапе точно не откроются в сезон, может привести к аннуляциям ранее купленных туров, но пока динамика к прошлому году положительная»,— заметили в «Алеан».

Также, по данным OneTwoTrip, в числе востребованных — отели Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда. В «Островке» отмечают рост интереса к городам с богатым историческим и культурным наследием, подходящим для экскурсионного отдыха. Среди них Суздаль, Владимир, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ярославль. В топе популярных направлений также Зеленоградск, Казань, Геленджик и Сириус. В компании сообщили, что российские города составляют основную долю всех ранних бронирований на лето, на них приходится 82%. В то же время в Anex назвали спрос на внутренний туризм стабильным и заявили, что его доля в общей структуре продаж растет более умеренно, чем доля заграничных поездок.

Цена вопроса

Желание туристов зафиксировать стоимость поездки путем раннего бронирования вполне закономерно, ведь цены на отдых растут с каждым годом. Однако большинство экспертов отмечают, что пока рост умеренный и составляет 10–15%. Существенных скачков цен не наблюдается. Более того, стоимость туров по ряду направлений, например в Египет и ОАЭ, остается стабильной благодаря укреплению курса рубля и расширению полетных программ. Олег Козырев отметил, что средний чек по ряду направлений на лето в этом году даже ниже, чем в предыдущем. Тем не менее следует учитывать, что сезонное подорожание может к середине лета составить дополнительные 15–20%.

Примечательно, что туристы даже с учетом удорожания отдыха не готовы жертвовать комфортом. Нередко россияне, выбирая отели высокой категории, сокращают количество ночей.

В Fun and Sun заметили, что небольшое уменьшение средней продолжительности отдыха при сохранении запроса на высокий уровень сервиса стало ключевым трендом на внутреннем рынке в условиях растущих чеков.

По словам Елены Шелеховой, в этом сезоне путешественники выбирают более дорогие отели в России, а за границей стараются экономить на проживании и отдают предпочтение гостиницам подешевле, увеличивая при этом продолжительность отдыха. Так, в среднем внутри России туристы планируют отдыхать 4,9 дня, что немного больше, чем годом ранее. При этом они отдают предпочтение объектам за 10,2 тыс. руб. в сутки (в прошлом году — 9,4 тыс. руб.). В других странах россияне остаются чуть больше пяти дней, выбирая отели, ночь в которых стоит в среднем 16,4 тыс. руб. (годом ранее — 18,7 тыс. руб.).

В «Островке» рассказали, что для зарубежных направлений средняя стоимость забронированной ночи на это лето составляет 8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в 2025 году. Если говорить о конкретных направлениях из топа предпочтений туристов, то ночь в Турции в среднем обойдется в 11,2 тыс. руб., в Италии — в 12,25 тыс. руб., во Франции — в 14,7 тыс. руб. Сутки проживания в ОАЭ будут стоить примерно 18,6 тыс. руб., а в Таиланде — порядка 6,6 тыс. руб. Средняя стоимость забронированной ночи по России составляет 6,55 тыс. руб., что на 7% выше прошлогодних показателей.

Ксения Черняева