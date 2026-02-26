Уиткофф прилетел в Женеву, где ожидается встреча с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 26 февраля прилетел в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Женевы.

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона», — заявил источник.

Третий раунд американо-иранских переговоров должен начаться в Женеве сегодня. По итогам второго раунда глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли определенного соглашения по основным вопросам и готовы сконцентрироваться на деталях потенциальной сделки.

По данным российских СМИ, сегодня в Женеву также прилетит спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По данным «РИА Новости» и ТАСС, он встретится со спецпосланником Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По сведениям ТАСС, четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесли на начало марта.