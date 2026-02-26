Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам

Тела семи погибших на Байкале туристов из Китая отдали их родственникам. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы (с похоронами.— "Ъ")»,— уточнил собеседник агентства.

ЧП случилось 20 февраля возле мыса Хобой на Байкале. Под лед ушел УАЗ, в котором были восемь туристов из Китая и водитель. Одному человеку удалось спастись. Тела оставшихся подняли со дна 21 февраля. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.