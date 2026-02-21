Со дна Байкала подняли тела восьми человек из утонувшего автомобиля

Водолазы подняли со дна озера Байкал тела водителя УАЗа и семи туристов из КНР, которые были в провалившейся под лед машине. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Перевозчик погибших туристов из КНР не был зарегистрирован. Следователи допросили жену водителя, погибшего вместе с иностранцами.

Областное агентство по туризму уточнило, что туристов из КНР перевозил нелегальный перевозчик. По данным организации, «это, к сожалению, не первый случай в этом году».

Следователи осмотрели место происшествия и допросили единственного выжившего мужчину, который сумел выбраться из воды. Также допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали туристы. В жилище водителя «проведен осмотр», уточнили в СКР.

ЧП случилось 20 февраля возле мыса Хобой на Байкале. Под лед ушел УАЗ, в котором были восемь туристов из Китая и водитель. В числе погибших был подросток. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.