Моди стал первым политиком с более чем 100 млн подписчиков в соцсетях

Премьер-министр Индии Нарендра Моди первым среди мировых лидеров преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Как пишет Times of India, господин Моди создал аккаунт в соцсети в 2014 году. Сейчас он более чем в два раза опережает других мировых политиков по числу подписчиков в этой соцсети: у президента США Дональда Трампа их 43,2 млн, у президента Индонезии Прабово Субианто — 15 млн, у президента Бразилии — 14,4 млн, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — 11,6 млн.

Внутри страны Нарендра Моди также опережает политиков по числу подписанных на него пользователей: главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх имеет 16,1 млн подписчиков, лидер оппозиции Рахул Ганди — около 12,6 млн.

